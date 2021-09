Diputada del PAN niega haber hecho primero seña obscena a Noroña; interpondrá queja

Por ello, en entrevista, informó que solicitará a la Mesa Directiva encabezada por Sergio Gutiérrez Luna que actúe ante la agresión que consideró grave, al haber sido protagonizada por un legislador que ocupa un puesto de elección popular, cuando en el país 10 mujeres mueren al día por feminicidios.

Manifestó que Gerardo Fernández ya rayó en el límite, por lo que pedirá que se tomen cartas en el asunto.

“Voy a pedir a la Mesa Directiva que tome cartas en el asunto, los medios manejan la señal que hizo como coloquialmente se dice “una mentada de madre”, pero la verdad es que esa señal que hizo tienen otra simbología en un país donde asesinan todos los días a más de 10 mujeres, donde hay mujeres que sufren violencia y una persona de ese nivel, como el diputado Noroña no tendría nada que hacer en la Cámara de Diputados representando a los mexicanos”, acusó.

La legisladora neolonesa manifestó que Gerardo Fernández Noroña en todas sus intervenciones amenaza a otras mujeres legisladoras cuando no le parecen sus cuestionamientos.

Por ello, dijo que una vez que sea instalado el Comité de Ética en San Lázaro acudirá a presentar una queja contra el petista.

“Sube todos los días a tribuna a insultar a todos los diputados que él cree que son oposición al presidente López Obrador porque realmente eso es lo único que le interesa, defender y solapar”, declaró la legisladora.

Gómez Cárdenas indicó que solicitará que el legislador petista ofrezca una disculpa pública, y actuará de igual manera que lo hizo la diputada Adriana Dávila, quien lo acusó de violencia política de género.

Ante la acusación que hizo el diputado este jueves en tribuna de que ella le hizo una seña obscena el año pasado, la panista lo rechazó y dijo que “tiene una fijación hacia su persona”.

“Él me acusa de algo que jamás sucedió y a eso se le llama difamación. No me gustaría que sucediera lo mismo que con la diputada Adriana Dávila: la única recomendación que se le dio al diputado fue tomar un curso de género que evidentemente no le sirvió de nada”, concluyó.

(Con información de Reporte Índigo)