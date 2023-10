Diputado de Morena vuelve a retar a ministros a debatir de fideicomisos

CDMX.- Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lanzó un reto a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados y jueces, para realizar un debate sobre la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del organismo.

En un comunicado el legislador pidió a los integrantes del Poder Judicial que hablen con la verdad “y dejen de manipular a los trabajadores”.

Mier Velazco pidió a la ministra presidenta del máximo tribunal del país, Norma Piña Hernández, que les explique a los empleados que es un fideicomiso, cómo operan y cómo se financian.

“Con el mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que podemos debatir públicamente, de cara al pueblo de México, para saber quién está mintiendo, y que les den la cara a los trabajadores”, expresó el diputado.

Los magistrados lograron juntar tantos recursos, porque fue lo que les sacrificaron a los trabajadores, el dinero de los fideicomisos “no cayó del cielo, ni es de las fianzas, es del presupuesto de todas y todos los mexicanos”, declaró.

Este dinero “fue lo que no les dieron en sueldos, lo que no les dieron en materiales ni en prestaciones a los trabajadores y se los quitaron para facilitar su trabajo”, añadió.

El legislador morenista agregó que el 80 por ciento de los 2 millones de asuntos con los que cuenta el Poder Judicial Federal no son atendidos y por ese tipo de omisiones quedan libres defraudadores y evasores, de la delincuencia organizada.

Ignacio Mier señaló que muchos trabajadores del Poder Judicial le han compartido que están siendo presionados para las protestas bajo la amenaza de que serán despedidos.

“Yo los vuelvo a retar, que me lo digan, que no me manden amenazas y que no utilicen a los trabajadores, estamos hablándole de frente al pueblo de México con la verdad”, apuntó.