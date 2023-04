El asesino de Louisville, Kentucky, era una estrella del atletismo, pero sufrió conmociones cerebrales

El hombre sospechoso de matar a cinco y herir a ocho en el Old National Bank en el centro de Louisville, Kentucky, era un atleta estrella en la escuela secundaria que supuestamente sufrió tantas conmociones cerebrales que usaba un casco en los juegos de baloncesto.

La policía identificó al atacante como Connor Sturgeon, de 25 años, un empleado del banco que transmitió en vivo su alboroto en Instagram antes de que la policía lo matara a tiros el lunes.

Cuando era estudiante de primer año en Floyd Central High School en Floyds Knobs, Indiana, Sturgeon era un atleta completo, jugaba baloncesto, fútbol y atletismo.

Como su padre era el entrenador en jefe del equipo, un excompañero de clase le dijo al Daily Beast que Sturgeon era conocido como “Mr. Centro de Floyd”.

Sin embargo, el compañero de clase, que pidió permanecer en el anonimato, señaló que Sturgeon extrañamente usaba un casco mientras jugaba baloncesto debido a las múltiples conmociones cerebrales que sufrió mientras jugaba al fútbol.

“Jugamos juntos al fútbol en octavo grado. Estuvo fuera la mayor parte del año porque tenía múltiples conmociones cerebrales”, dijo. “Luego tuvo un par más en la escuela secundaria”.

Una foto del tercer año de Sturgeon con el equipo de baloncesto de Floyd Central High School lo mostraba usando un casco en un juego en el que anotó casi la mitad de los puntos del equipo.

El compañero de clase dijo que no podía evitar pensar en las lesiones de la escuela secundaria de Sturgeon y relacionarlas con otros incidentes en los que los atletas que sufrieron conmociones cerebrales se lastimaron a sí mismos oa otros.

En los últimos años, los médicos han establecido numerosos vínculos entre los jugadores de fútbol y la encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza.

Los diagnosticados con CTE generalmente tienen problemas de pensamiento y memoria y son propensos a la agresión, cambios de humor, depresión y paranoia, según la Concussion Legacy Foundation.

Se descubrió que el ala cerrada de los New England Patriots en desgracia, Aaron Hernández, quien fue condenado por asesinato en 2015, tenía CTE crónico después de su suicidio en prisión en 2017.

Durante su último año, Sturgeon ganó el premio anual 2016 News and Tribune Sports Performance al atleta de pista masculino del año.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Sturgeon ingresó a la Universidad de Alabama para estudiar finanzas y obtuvo su maestría en ciencias en finanzas en 2020.

Mientras asistía a la universidad, Sturgeon trabajó como pasante de verano para el Old National Bank durante tres años consecutivos, y finalmente se unió como profesional de desarrollo comercial en 2021 y como asociado de tiempo completo y banquero de cartera el año pasado, según su cuenta de LinkedIn.

Si bien su cuenta de Instagram donde filmó el tiroteo ha sido eliminada, las capturas de pantalla compartidas por los reporteros locales muestran que Sturgeon parece inestable en las horas previas al tiroteo.

Sus supuestas publicaciones finales, que The Post no pudo verificar de inmediato, incluían fotos de memes con los subtítulos: “Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo” y “Podría quemar todo este lugar”.

Su última publicación supuestamente decía: “No escucharán palabras ni protestas. A ver si escuchan esto”.

La policía todavía está trabajando para determinar el motivo del tiroteo mortal, en el que las cuatro víctimas fueron identificadas como miembros de alto rango de la sucursal bancaria de Louisville.

Sturgeon se había enterado de que estaba a punto de ser despedido del banco, según CNN, que dijo que también dejó una nota para sus padres y un amigo explicando su intención de disparar contra el banco.

Entre las víctimas estaban Tommy Elliott, de 63 años, y Joshua Barrick, de 40, ambos vicepresidentes senior; Jim Tutt, 64, ejecutivo de mercado; Juliana Farmer, de 45 años, especialista en préstamos comerciales; y Deanna Eckert, de 57 años, funcionaria administrativa ejecutiva.