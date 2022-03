‘El Bronco’ tendrá audiencia virtual a las 16:00 horas; abogado alega irregularidades en detención

El Bronco no podrá dejar las instalaciones del Penal de Apodaca en donde se encuentra recluido desde ayer debido a que la diligencia se realizará a través de una videoconferencia, a las 16:00 horas

En la audiencia se definirá si el ex mandatario del estado es vinculado a proceso o la medida cautelar que se le impondrá.

El Bronco no tendrá que dejar las instalaciones del Penal de Apodaca en donde se encuentra recluido desde ayer debido a que la diligencia se realizará a través de una videoconferencia , a las 16:00 horas.

Monterrey, Nuevo León.- El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, será presentado ante un juez de control en donde el Ministerio Público lo imputará por delitos electorales.

El litigante mencionó una serie de irregularidades en el proceso en contra del ex mandatario del estado.

“No solo no se le notificó, sino que se le detuvo con una orden de aprehensión cuando por no ser un delito de prisión oficiosa pudieron haberlo citado por los conductos legales a esta audiencia de imputación sin necesidad de haber sido detenido”, dijo.

Añadió que el proceso ha sido muy extraño, pero se va a afrontar con los argumentos de defensa correspondientes.

“Definitivamente, la realidad no debería de estar en la cárcel porque no es un delito de prisión preventiva oficiosa”, comentó.

Insistió que el delito que se le atribuye no es de los que ameritan prisión preventiva y eso se va a debatir en la audiencia.

El abogado aclaró el delito del que se le acusa y precisó que no es por el tema de las “broncofirmas” como trascendió ayer, durante su detención.

“De acuerdo a la información precisa haber utilizado o recibido aportaciones de dinero cuando los fondos que se le otorgaron tenían un origen ilícito”, dijo.