Emilio Lozoya reparará daño por Odebrecht y Agronitrogenados, asegura su defensa

Los abogados de Emilio Lozoya Austin respondieron a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su incumplimiento en la reparación de daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y aseguraron que su cliente se encuentra en la mejor disposición de cubrir la suma señalada.

“Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir -íntegramente- los montos solicitados por las distintas autoridades”, señalaron en una carta firmada por la defensa de la familia Lozoya, a través del despacho Ontiveros Consulting.

La misiva fue compartida luego de que la FGR informara el pasado 6 de junio que, hasta el momento, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no ha cumplido con las acciones compensatorias derivadas de los daños patrimoniales que hizo al Estado mexicano.

Además de Odebrecht y Agronitrogenados, la FGR señaló un adeudo fiscal por pago de impuestos, el cual no tiene relación con los dos casos anteriores. Al respecto, los abogados de Lozoya dieron a conocer que “recientemente cubrió el monto total por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación”.

El monto por el pago de impuestos era de $2.5 millones de pesos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo anterior no implica que el ex funcionario quede en libertad, pues no corresponde a la reparación del daño. “Además de una irregularidad, íbamos a quedar nosotros como cómplices”, comentó en su conferencia de prensa de este martes 6 de junio.

La reparación del daño contempla una suma de más 10 millones de dólares (alrededor de más de 220 millones de pesos). Por los presuntos sobornos de Odebrecht se estima un pago de 7 millones 385 mil dólares, mientras que por el caso de Agronitrogenados el monto es de 3 millones 400 mil dólares, debido a la compra de una planta “chatarra” a Altos Hornos de México (AHMSA).

Este acuerdo reparatorio tiene como fin evitar un juicio por los dos casos referidos con anterioridad, pues cabe recordar que los delitos por los que se le imputa a Lozoya Austin son lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Así, en caso de concretarse la reparación del daño, el ex director de Pemex podría salir del Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido desde el pasado 3 de noviembre. Ante ello, su defensa señaló:

“Respecto a los casos Odebrecht y Agronitrogenados, ratifica su absoluta disposición -manifestada reiteradamente frente al Juez de ambas causas-, de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex”.

Sin embargo, estos acuerdos reparatorios han sido cuestionados por su legalidad debido a los delitos implicados. Tal fue el caso de Carlos Alberto Treviño Medina, ex director de Pemex, quien mandó una carta al fiscal Gertz Manero para que no concrete ningún arreglo con el ex funcionario de Peña Nieto.

Lo anterior bajo el argumento de que dicho acuerdo buscaría cerrar de manera ilegal los procesos en su contra, pues los daños causados suman millones de pesos, lo cual terminaría beneficiando a Lozoya.

A esta postura se sumó la organización civil Tojil, quienes presentaron una solicitud formal denominada amicus curiae ante el juez José Artemio Zúñiga Mendoza con el mismo objetivo: rechazar cualquier acuerdo reparatorio o criterio de oportunidad que posibilite a Lozoya Austin evitar un juicio por Odebrecht y Agronitrogenados, toda vez que el arreglo penal no es procedente para el delito de lavado de dinero.

Pese a ello, la defensa del ex director de Pemex se ha referido a su cliente como “el funcionario de mayor nivel -de la administración anterior-, que se ha atrevido a denunciar los actos de corrupción del pasado”, aseguraron los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso.

