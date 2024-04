En Saltillo y seis ciudades más han bajado los delitos por implementación de Programa de EU

En los últimos cuatro años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional (USAID) implementó el Programa de Prevención y Reducción de Violencia (PREVI) en distintos municipios del País, donde la incidencia delictiva bajó hasta 69 por ciento.

”(Hubo) reducción de la criminalidad entre 6 y 69 por ciento en siete ciudades del País en delitos como robo de vehículos, a negocios y transeúntes”, destacó Jene Thomas, Director de USAID en México, durante la presentación del informe de resultados del PREVI.

”(También se dio) atención a más de 19 mil jóvenes en trabajo comunitario, reduciendo su riesgo a delinquir y reincidir en el futuro. De esta manera, el programa logró reducir el delito, prevenir el escalamiento de violencia y forjar alianzas sólidas entre los actores locales”.

Las ciudades donde bajó la incidencia son Morelia, Michoacán; Saltillo, Coahuila; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; y San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Por ejemplo, en Morelia bajaron los robos a casa habitación, a comercio, a transeúnte y de vehículo; en Saltillo se redujeron los robos a casa habitación y a comercio; y en San Luis Potosí disminuyeron los robos a comercio y de vehículo.

De acuerdo con información de USAID, en Saltillo se redujo 66 por ciento el robo a negocios; en San Nicolás hubo un descenso de 75 por ciento en el robo a tiendas de conveniencia en el “cuadrante 12” y en Cancún se redujo 60 por ciento el robo a transeúnte en el “sector 2”.

El PREVI se implementó durante los últimos 4 años en 32 municipios tales como Ensenada, Hermosillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Apodaca, General Escobedo, La Paz, Querétaro, Colima, Monterrey, Apodaca, Santa Catarina, Puerto Vallarta, Tlaquepaque y Tonalá.

De enero de 2021 a marzo de 2024, 19 mil 421 jóvenes infractores de 22 municipios fueron canalizados a “medidas alternativas” para mejorar su convivencia cotidiana, o bien, a programas de trabajo en favor de la comunidad para reducir la probabilidad de reincidencia.

‘Estaría en prisión’

Francisco García cometió un robo cuando era menor de edad y está seguro que, de haber continuado por ese camino, ahora estaría en la cárcel.

”Yo era muy diferente antes a como soy ahora, antes era un joven rebelde y pues me metí en problemas, así, de ley”, contó ayer a Grupo REFORMA.

”Si no hubiera frenado eso, si no me hubieran ayudado, estaría en prisión”.

El joven, de 19 años, estuvo detenido y luego fue canalizado al programa de apoyo y reinserción “Modelo de atención de servicios post-penales”, que implementa el Gobierno de Chihuahua en colaboración con la USAID de EU.

El objetivo es apoyar a las y los adolescentes en su proceso de reinserción social.