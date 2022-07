Luego de que casi finalizara la conferencia del mandatario este miércoles y varios periodistas aun buscaban que López Obrador les diera la palabra, llamó la atención de AMLO la voz de Montes, un periodista de Quintana Roo, quien con la voz entrecortada le gritó al Presidente que lo tenían amenazado:

“Presidente, me están amenazado de muerte”, ante lo cual Andrés Manuel López Obrador se dio la vuelta y dijo: “ah, no eso sí me interesa y no puede esperar a mañana”.

“Me sacaron con escoltas de donde estaba, en Quintana Roo, pasé a Tabasco, Veracruz, Puebla, Campeche, el mecanismo me retiró las escoltas”, dijo el periodista y pidió protección a López Obrador.

“Cuentas con nosotros, siempre, vas a tener el apoyo. No estás solo”, le aseguró AMLO y dijo que el caso sería atendido por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, a quien le pidió quedarse a atenderlo en ese momento.

El periodista agregó que, “si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más”.