Exhiben a alcaldesa Sandra Cuevas en presunto intento de secuestro de dos niñas; ella lo desmiente (video)

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc , continúa en el ojo del huracán, pues esta vez fue ex exhibida auxiliando a su novio para arrebatarle de las manos a un par de niñas a la ex pareja del sujeto, pese a tener orden de restricción, según se difunde en el video.

“Nunca intente secuestrara a absolutamente a nadie y menos a un niño y es importante que no utilicen menores de edad para desvirtuar y para hacer daño. No solamente un adulto sino también a un niño”, aclaró Sandra Cuevas a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Afortunadamente los padres de los menores visitaron la alcaldía para aclarar estos hechos tan incómodos”, los cuales identificó como Rocío e Israel.

Antes de darles la palabra aseguró que los hechos son mostrados de modo en el que la hacen quedar mal y negó rotundamente que se tratara de un intento de secuestro.

“Quiero decirles que esos hechos no ocurrieron de la manera en la que lo están queriendo hacer ver. Nunca intenté yo secuestrar absolutamente a nadie, mucho menos a un niño y es muy importante que no utilicen a menores de edad, que no utilicen este tipo de videos para desvirtuar y para hacer daño. No solamente a un adulto sino también a un niño.”

Después cedió la voz a la pareja quienes aclararon que se trataba de un problema de familia y que nunca hubo un tema de intento de secuestro, motivo por el que no hay una carpeta de investigación en contra de Sandra Cuevas.

En tanto, la mujer identificada como Rocío explicó que se trató de un problema familiar y no de un rapto.