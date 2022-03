Sandra Cuevas se disculpa, pero no reconoce los hechos

CDMX.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alcanzó un acuerdo reparatorio con los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a quienes agredió el pasado 11 de febrero, con lo cual, y luego de ser obligada por el juez del caso a disculparse públicamente, regresó a sus funciones al frente de la demarcación.

A su salida del Reclusorio Norte, Cuevas ofreció la disculpa pública a los agentes; sin embargo, dijo no aceptar la responsabilidad de los hechos.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado”, declaró.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México expuso que una vez que la alcaldesa se disculpara, se suspenderían las medidas cautelares dictadas, como la suspensión del cargo. Además, deberá pagar el costo de un radio de transmisión y un teléfono celular.

Como parte del acuerdo reparatorio, la alcaldesa pagará 30 mil pesos a cada una de las víctimas, monto que deberá cubrir el próximo 28 de marzo.

La sanción únicamente le fue impuesta a Sandra Cuevas, pues los otros tres funcionarios: Jessica Hernández Ortega, directora de Mercados Públicos y Vía Pública; José Francisco Delgadillo Cadena, director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, así como Marlon Avalos, secretario particular, seguirán el proceso legal.

Cuevas adelantó que la licencia que solicitó ante el Congreso capitalino por 15 días queda suspendida, por lo que este mismo viernes se reintegra a sus actividades como funcionaria.



PIDE PERDÓN

La audiencia de reparación del daño, la cual fue solicitada por la defensa de Cuevas, duró poco más de cuatro horas. Al salir de una sala de juicio oral la funcionaria aprovechó para ofrecer la disculpa pública; sin embargo, negó ser responsable.

“Es una estrategia jurídica que debemos entender como una suspensión condicional del proceso sin que yo acepte la responsabilidad, de hecho en el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra probable, yo al día de hoy no reconozco los hechos; sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres oficiales, los tres mandos”, expresó.

“Me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran un daño sin reconocer, insisto que haya hecho algún daño a los compañeros”, añadió Cuevas.