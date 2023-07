Fallece el empresario mexicano y fundador de ‘México SOS’, Alejandro Martí

TE PUEDE INTERESAR: Activistas protestan en CDMX contra las políticas de “limpieza social” contra trabajadores sexuales y feministas

‘SI NO PUEDEN, RENUNCIEN’

Tras el lamentable hecho, en agosto de 2008 el presidente Felipe Calderón realizó una reunión en el Palacio Nacional, al cual estuvo invitado Alejandro Martí y cuyo objetivo era hablar sobre los avances del caso.

Sin embargo, sus palabras retadoras marcaron un antecedente en el mandato de Calderón y el gobierno capitalino de Marcelo Ebrard.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”, sentenció el empresario en su momento.

Por lo que meses después fundó la organización “México SOS”, iniciando su faceta como activista, con la cual buscaba mejoras para la sociedad por la modernización y profesionalización del sistema judicial.