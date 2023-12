Finabien, ¿un elefante blanco?; miles de microcréditos de la 4T están en el limbo

Financiera para el Bienestar (Finabien), antes Telecomm, y ahora responsable de entregar los recursos de las Tandas del Bienestar y de Apoyo a Microempresas, desconoce cuántos de esos microcréditos se han reembolsado al erario y cuáles debe cobrar.

Finabien es responsable desde octubre del año pasado de la operación -en sus mil 700 sucursales- de los dos programas que buscan entregar microcréditos; el primero, de 6 mil pesos, y el segundo, de hasta 25 mil pesos.

Pero de acuerdo con una auditoría practicada en septiembre pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), las Secretarías de Bienestar y Economía, que eran las operadoras de los programas creados para amortiguar los efectos de la pandemia de COVID-19 entre la población y pequeños negocios, no remitieron a Finabien el estatus actualizado de cada uno de los créditos.

TE PUEDE INTERESAR: 7 mil 572 pesos es lo que cobrarán becarios del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ en 2024

La Secretaría de Bienestar, detalla el documento, transfirió a Finabien la cartera de beneficiarios de las Tandas del Bienestar, con un millón 264 mil 823 apoyos otorgados entre 2019 y enero de 2023, por 8 mil 133.4 millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Economía remitió una cartera de beneficiarios de un millón 457 mil 774 apoyos otorgados durante 2020 y 2021, por 36 mil 444 millones 340 mil pesos.

“Sin embargo, las bases de datos carecieron de información actualizada sobre los montos pendientes de reembolso de los apoyos otorgados mediante el PTB (Tandas del Bienestar) y el PCP (Apoyo Financiero a Microempresas Familiares), en contravención de la norma cuarta de las Disposiciones en materia de Control Interno”, advirtió la auditoría.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cuándo recibirás el pago de 12 mil pesos en 2024?; te decimos por qué

Sin embargo, antes de transferir la cartera de créditos, funcionarios de la Secretaría de Economía expusieron en conferencias públicas y aún disponibles en internet, que en realidad los beneficiarios no estaban obligados a devolver el dinero, pero que los conminaban a hacerlo para que otros pudieran beneficiarse de nuevos créditos.

En tanto, la Secretaría de Bienestar apuntó que debido a que son pagos de alrededor de 800 pesos mensuales algunos beneficiarios estarían terminando de pagar hasta diciembre de 2024.

Aunque, previo a transferir la responsabilidad al Finabien, se habían hecho reportes de que 85 por ciento de los beneficiarios no habían hecho pagos o habían hecho algunos parciales.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos se registran del 7 al 10 diciembre para recibir el pago de 6 mil pesos en 2024?

Ahora, la SFP le pidió al Finabien que establezca mecanismos sistemáticos de actualización de la información sobre los montos pendientes de reembolso de los apoyos otorgados.

Pero el organismo determinó no fijarse ningún tipo de meta sobre la recuperación de los recursos prestados.

“Finabien informó que no se considera viable la inclusión de indicadores en materia de cobranza, debido a que la recuperación de los apoyos a las personas beneficiarias de los programas PCP y PTB forma parte del Fideicomiso; en ese sentido, los recursos de los apoyos no representan pasivo para Finabien porque no forman parte de su presupuesto”, refiere la auditoría.

(Con información de El Universal)

Contenido mejorado con inteligencia artificial. Para saber más, da click aquí.