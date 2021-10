FMI recomienda a AMLO posponer construcción de refinería en Dos Bocas

“Las pérdidas de Pemex están colocando una carga para los contribuyentes y desplazando otros usos más productivos de los recursos fiscales”, dijo el FMI en el citado documento de prensa.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene intenciones de suspender el proyecto en construcción, pues apenas el pasado 26 de septiembre prometió que la nueva refinería estará lista y operando para junio de 2022; es decir, en nueve meses.

“Seremos autosuficientes, ¿qué significa esto?, que ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero, se producirá todo en México y así podremos garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos”, señaló el mandatario en aquella ocasión.