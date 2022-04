‘Fue por defender a una niña’... madre de Hugo Carbajal revela la causa de la pelea por la que fue asesinado (video)

“A las 12 cuando nos llamaron que (Hugo) iba en una ambulancia arriba, yo no entendía qué sucedía, que ya estaba muerto”.

“Tengo el video del hombre de 36 años que le corta el cuello... (Hugo) fue a defender a una niña, siempre las defendía, no quería que tocaran a las niñas” , afirmó.

“Qué golpe me a dado la vida. Yo siempre le decía mi cucuruchito de maní, y le conté que el día que yo me muera, me echas mis cenizas en el malecón y te comerás un cucurucho”. Maureen Amaro.

Esa fue la última vez que Maureen Amaro tuvo contacto con su hijo quien se preparaba para ir a la fiesta en el “Jardín Imperio”. La mujer entonces se despidió de su hijo y salió a caminar para hacer ejercicio como todos los fines de semana.

“Me fui a caminar, los fines de semana para hacer ejercicio, y entonces me dijo: ‘Mi papá me va a llevar a una fiesta’, y esa fue la última vez que hablamos”.