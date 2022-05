‘Fumando en Palacio Nacional’: tiktoker exhibe a supuesto hijo de AMLO y las redes estallan

El video, que se subió originalmente a TikTok , fue difundido masivamente en Twitter , done usuarios reprocharon al Presidente que le permitiera al menor fumar dentro del recinto.

En las imágenes se puede observar a un joven sentado en una silla frente a un escritorio, con una playera negra y una chamarra azul, mientras suelta el humo de lo que aparentemente puede ser un cigarro.

Pese a que la imagen no es muy nítida, un sinnúmero de usuarios han asegurado que en efecto, se trata del hijo menor de AMLO. No obstante, esta información no ha sido verificada.