Hay que mantener la mayoría en el congreso, advierte AMLO

Almoloya de Juárez, Méx. Con el proceso electoral en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre la relevancia de obtener la mayoría en el Congreso.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, yo gané la Presidencia, pero si no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente porque si no se cuenta con la mayoría no se puede contar con el presupuesto integrado”.

Al continuar su gira por el estado de México, López Obrador hizo un repaso del rumbo de su gobierno destacando que se tuvo que enfrentar una pandemia que provocó la caída de la economía, pero gracias “a un buen manejo de la economía y al creador, salimos adelante y ya vamos caminando con paso firme hacia el porvenir. Ahora está creciendo ya la economía, tenemos récord en varios aspectos económicos.”

Describió las diversas variables económicas que se han modificado, entre ellas los 22.4 millones de empleos formales, la menor tasa de desempleo, la fortaleza del peso, pero destacó que la más importante es la reducción de la pobreza y la marginación.

“De nada servirían todos estos datos económicos si la gente sigue en la pobreza”.

De igual manera retomó su preocupación por el consumo de drogas, tema que ha sido recurrente a lo largo de toda su gira, pues en todas las comunidades que ha visitado ha convocado a atender a los jóvenes e impedir que caigan en las adiciones.