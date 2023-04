Impugnará ante SCJN diputados de oposición ‘albazos legislativos’ de la 4T

“Déjame ser completamente franco, déjame terminarlas de leer, pero de principio te diría ¡todas! Por qué, por qué el proceso legislativo ha sido violentado en cada una de ellas, llegaron dictámenes que no estaban, exposiciones de motivos de cuatro hojas, en mi vida de legislador jamás había visto leyes tan a la ligera, por decir lo menos, entonces las vamos a revisar todas y de ser necesario, impugnaremos todas” , sentenció el legislador perredista .

En respuesta el coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, señaló que las fracciones de oposición están en su derecho de impugnar, pero aseguró que actuaron conforme a la ley, toda vez que la dispensa de trámites para aprobar fast-track una reforma, están permitidas.

“Están en su derecho, nosotros tenemos el derecho de legislar conforme a lo que establece la ley y el reglamento, no se cometió ninguna irregularidad, si ellos consideran que dispensar los trámites que está en la ley y en el reglamento no se debe de hacer, pues que promuevan una reforma de modificación a la ley, son legisladores, a veces se les olvida que no tienen que ir a chillarle al otro poder”, mencionó Mier.