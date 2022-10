NUEVA YORK, EU.- Ayer empezó el juicio contra la compañía de Donald Trump en un caso penal de impuestos y la primera tarea del jurado es sumamente difícil: seleccionar a un jurado de neoyorquinos que no tengan una opinión fuerte sobre el expresidente.

La fiscalía de Manhattan sostiene que la Trump Organization ayudó a sus máximos ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios como apartamentos libres de renta.

Trump no está personalmente enjuiciado y no se espera que testifique. Pero tanto el juez como los abogados tratarán de no incluir en el jurado a personas que tengan opiniones fuertes sobre el exmandatario.

En las elecciones presidenciales de 2020, 87% de los votantes en Manhattan apoyaron a Joe Biden frente a 12% para Trump.

“Creemos que, probablemente, tardará una semana sólida para la selección del jurado”, expresó William Brennan, uno de los abogados de la Trump Organization, al llegar al tribunal ayer.

