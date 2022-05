‘¿Cómo hago la vida sin ti?’: mamá de Amerie Garza, niña que falleció en el tiroteo de Texas

“No te merecías esto mi dulce niña. Mami te ama, mami no puede dormir sin ti. Mami te necesita, Amerie, no puedo hacer esta vida sin ti. ¿Cómo se supone que voy a vivir la vida sin ti? Nunca entenderé. Te amo y nunca seré la misma, nunca más”, compartió la madre.

Hija de maestra se despide con carta

“Mi dulce mami, te extrañaré por siempre”, escribió Addalyn Celeste, hija de Eva Mireles, maestra de cuarto grado de la primaria, quien murió en el tiroteo tratando de proteger la vida de sus alumnos.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la joven compartió un mensaje de despedida dirigido a su madre:

“A la mitad que me hace todo. Mamá, no tengo palabras que describan cómo me siento ahora, mañana o por el resto de mi vida. Mamá, tú eres mi héroe. Me digo a mí misma que esto no es real. Solo quiero escuchar tu voz. Solo quiero escucharte hablarle a nuestros perros con esa voz tonta que haces tan alta que despierta a todos por la mañana.

Quiero escucharte decir: “Nanis despierta ya, hombre”. Porque sigo posponiendo mi alarma. Quiero abrazarte por última vez y quiero sentir los callos en tus manos porque no solo fuiste un maestro durante el día, sino el más exigente de la tarde.

Quiero poder salir del trabajo y esperar que llames a las 4:30 todos los días porque eso es lo primero que harías tan pronto como salieras. Quiero verte sentado en el sofá que afirmaste que era solo tuyo sentado con nuestros perros. Quiero enviarte toneladas de Tik Toks y decirlas una y otra vez hasta que papá se canse de nosotros. Quiero molestarte y despertarte de la siesta sólo para que puedas revisar mi pollo y asegurarte de que no lo cociné demasiado.

Quiero cantar karaoke contigo y escucharte cantar “brilla como un diamante” con tu voz más fuerte. Quiero pelear contigo por las cosas más estúpidas y luego reír contigo después. Quiero todo de vuelta. Quiero que vuelvas a mí mamá.

Te extraño más de lo que las palabras pueden explicar. Mi hermosa mamá, gracias por todos los recuerdos más divertidos.

Gracias por los mejores momentos de mi vida. Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias por ser la mejor mamá que alguien podría pedir. Eres tan conocido por muchos ahora y estoy tan feliz de que la gente ahora sepa tu nombre y esa hermosa cara tuya y sepan cómo es un héroe.

Ahora no sé cómo hacer esta vida sin ti, pero cuidaré de papá. Cuidaré de nuestros perros y siempre diré tu nombre para que siempre te recuerden, Eva Mireles, maestra de 4to grado en Robb Elementary quien desinteresadamente saltó frente a sus alumnos para salvarles la vida. Mi corazón se romperá para siempre. Mi mejor amiga, mi pequeña me fue arrebatada.

Gracias por amarme de la mejor manera y por criarme para que sea tan fuerte. Todos los que te conocen saben lo extrovertidos y divertidos que eran los errores tipográficos y te extrañaré riendo por siempre. Quiero agradecerte mamá, por ser una gran inspiración para mí. Siempre estaré tan orgullosa de que seas tu hija. Mi dulce mami, te volveré a ver”.

