Comparece Trump por caso de fraude; duraría el juicio hasta diciembre

El juicio civil contra el expresidente estadounidense Donald Trump, sus hijos y sus socios por fraude en la Organización Trump durará hasta el 22 de diciembre, confirmó este lunes el juez que preside el proceso, Arthur Engoron.

Engoron lo anunció en la apertura del juicio en la Corte Suprema de Nueva York frente a Trump, quien se presentó en persona para asistir a la exposición de los argumentos orales de su defensa e insistió en la validez de sus declaraciones financieras y el valor de sus propiedades.

La semana pasada, el juez ya declaró a los acusados responsables del cargo de fraude en una decisión sumaria, por lo que se dirimirá en los próximos tres meses cargos relacionados, como falsedad documental, y la compensación por daños, que la Fiscalía cifra en unos 250 millones de dólares.

No estaba claro si la duración estimada del juicio se mantendría después de esa primera victoria de la Fiscalía, pero el juez mantuvo el calendario y además sugirió que quiere un proceso de bajo perfil en el que sólo tenga que hablar para aceptar o rechazar argumentos y ordenar pausas, según medios locales.

De acuerdo con CNN, Engoron también pareció referirse a los intentos de Trump de minar su autoridad, y aseguró que conoce bien la definición legal de fraude y que, pese a algunos “intentos de tomarlo a risa”, se toma “muy en serio” su labor, clave en juicios como este, en el que no hay jurado.

Trump adelantó que acudiría al inicio del proceso para limpiar su nombre e imagen, un movimiento que algunos analistas han considerado trata de favorecer la candidatura del republicano en las próximas elecciones a la Casa Blanca, que sigue siendo la preferida entre los votantes republicanos pese a que enfrenta una larga lista de causas judiciales en los próximos meses.

Donald Trump compareció ante el tribunal de Nueva York, el cual lo juzga en lo civil junto a sus hijos Donald Jr. y Eric acusados de fraude por la fiscal Letitia James, quien advirtió este lunes que “la justicia prevalecerá”.

“La ley es a la vez poderosa y frágil. Hoy ante la corte sustentaremos con pruebas nuestro caso”, declaró a la prensa la fiscal. “No importa cuán poderoso sea alguien, ni cuán rico sea, nadie está por encima de la ley”, agregó James.

Durante la audiencia, los abogados de la fiscal de Nueva York señalaron que Trump ganó más de mil millones de dólares al mentir sobre el valor de sus activos a bancos y aseguradoras.

Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal general del estado, Letitia James, dijo en su alegato inicial en un tribunal que Trump describió sus finanzas a bancos y aseguradoras de forma “materialmente inexacta” durante una década a fin de obtener mejores condiciones de préstamos y primas de seguros más bajas, generando ilegalmente más de mil millones de dólares de beneficios financieros.

Christopher Kise, abogado de Trump, rebatió en su declaración inicial que las finanzas del exmandatario republicano y la organización Trump eran totalmente legales.

“Es una de las marcas más exitosas del mundo, y ha hecho una fortuna acertando literalmente en inversiones inmobiliarias”, dijo Kise. “No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas”.

Antes de entrar en el tribunal, Trump calificó el caso de “una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos”.

“Tenemos una gran empresa. Yo construí una gran empresa. Es tremenda”, continuó. “Tiene algunos de los mayores activos inmobiliarios del mundo. Y ahora tengo que presentarme ante un juez deshonesto”.

Trump, quien busca de nuevo la nominación republicana a la Casa Blanca en 2024, portaba un traje azul oscuro, una corbata azul brillante y un pin de la bandera estadunidense en la solapa.

El expresidente volvió a llamar “racista” a James, que es afroamericana, y dijo que tenía una vendetta contra él.

