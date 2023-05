Dan 18 años de cárcel a Stewart Rhodes, se suma a otros condenados, por el asalto al Capitolio

Washington- Ayer, también un segundo miembro del grupo, Kelly Meggs, recibió una condena a 12 años de prisión debido a su participación en el asalto al Capitolio.

Hasta ahora, estas son las condenas más fuertes dictadas en contra de un imputado por el ataque que se llevó a cabo el 6 de enero de 2021.

Por su parte, el juez de distrito Amit Mehta, antes de dar lectura a la sentencia, resaltó que “en absoluto” no se puede permitir que “un grupo de ciudadanos, a los que solo porque no les gustaba el resultado de las elecciones, ni creían en que la ley se cumplió como debería, fomentaran una revolución”y agregó, “eso es lo que usted hizo”.