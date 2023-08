El caso de Georgia sienta las bases para los procesos penales paralelos en contra de Donald Trump

En 98 páginas repletas de texto, Willis argumenta que Georgia no solo fue el lugar donde Trump cometió actos delictivos, sino también el centro de una conspiración nacional orquestada por él, con la complicidad de las mismas personas implicadas por el equipo de Smith en el intento de anular las elecciones de 2020. Cinco de los seis cómplices no imputados que es probable que estuvieran incluidos en la acusación federal (Rudy Giuliani, Kenneth Chesebro, John Eastman, Sidney Powell y Jeffrey Clark) aparecieron en la acusación de Willis el lunes 14 de agosto .

Todavía no sabemos cómo funcionará esto . Smith, quien fue nombrado fiscal especial en noviembre, tiene un caso más ágil y está presionando para que el juicio comience a principios de enero . En declaraciones a los periodistas a última hora del lunes, Willis mencionó que no tenía “ningún deseo de ser la primera ni la última” . Pero también sugirió que su equipo solicitaría una fecha para el juicio “ en un plazo de seis meses ”, lo cual sería antes de febrero de 2024, a pesar de que personas implicadas en el caso han dicho que un plazo tan corto parece muy poco probable.

No hay un camino a seguir para acusar formalmente a un expresidente, mucho menos someterlo a proceso al mismo tiempo por delitos similares en dos jurisdicciones. Los fiscales, en particular los que trabajan para el Departamento de Justicia, suelen tratar de evitar casos concurrentes para evitar discrepancias, pequeñas o significativas, en los testimonios de los testigos que puedan ser aprovechadas por la defensa.

El estado se menciona no menos de 48 veces en la acusación federal de 45 páginas y muchos de los incidentes y acciones más significativos investigados por Willis y sus fiscales también fueron citados por Smith y su equipo .

Incluyen la tristemente célebre conversación telefónica del 2 de enero de 2021, durante la cual Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” los 11,780 votos que necesitaba para ganar ; la insistencia de Trump en repetir afirmaciones falsas de que se había permitido que miles de personas muertas y no residentes del estado votaran por Biden, a pesar de que Raffensperger y otros funcionarios presentaron repetidas veces pruebas de que no era cierto; la falsa acusación de Giuliani de que los trabajadores electorales de Atlanta registraron totales de votos fraudulentos; y la difusión por parte del abogado de Trump, Powell, de teorías conspirativas desacreditadas, incluida la afirmación ficticia de que partidarios de Biden manipularon las máquinas electrónicas para votar.

Sin embargo, los dos casos tienen diferencias importantes . La más evidente es la acusación contra Mark Meadows, el ex jefe de Gabinete de Trump, en Georgia. Meadows, una figura central en los acontecimientos que llevaron al ataque al Capitolio, brilla por su ausencia en la acusación federal, ya sea como testigo o como acusado.

Es probable —si no es que casi seguro— que Smith proceda primero, dado el hecho de que su caso solo implica a un acusado. La jueza que presidirá el juicio, Tanya Chutkan, señaló su intención de actuar rápido, en especial si Trump continúa con sus ataques al tribunal y sus fiscales, lo cual podría contaminar a los posibles miembros del jurado.

Si el caso de Georgia “fuera primero, sería un problema para Jack Smith”, afirmó John Fishwick Jr., quien fue fiscal del distrito oeste de Virginia de 2015 a 2017. “Pero no hay manera de que el caso de Georgia vaya a juicio antes de las elecciones de 2024, por lo que, a corto plazo, este traslape no importará mucho”.

Los fiscales del Departamento de Justicia tienen fama de querer imponerse a los funcionarios locales que investigan los mismos hechos. Pero los fiscales del condado de Fulton tuvieron una ventaja de casi dos años, por lo que estaban muy avanzados en su investigación mucho antes de que Smith, basándose en una investigación que comenzó en la oficina del fiscal federal en Washington, asumiera el cargo de fiscal especial a finales de 2022.

Según los funcionarios de procuración de justicia, las oficinas se han comunicado, aunque en lo mínimo, y a menudo a través de la fiscalía de Atlanta.

Sin embargo, esto podría cambiar: en otros casos que se han traslapado, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron ver las pruebas que los fiscales locales entregaban a los abogados de la defensa durante el proceso de presentación de pruebas para evitar sorpresas que pudieran poner en peligro su propio caso. La ley no obliga a los funcionarios locales a acceder, pero a menudo lo hacen, a veces a cambio de información recabada por el gobierno. c.2023 The New York Times Company.

Por Glenn Thrush y Danny Hakim, The New York Times.