Esta es la historia de Víctor Escobar, el colombiano que recibió eutanasia el 7 de enero

“Agradezco a los que han estado pendientes de mi caso, pendientes de mi abogado Luis, les damos los más sinceros agradecimientos. Ellos fueron parte de esta lucha, de esta lucha que con Luis Giraldo a la cabeza se lograra el objetivo que a pacientes como yo, no terminales, sino pacientes degenerativos, llegáramos a ganar esta batalla, una batalla que abre las puertas para los pacientes que vienen atrás de mí y que en estos momentos desean una muerte digna”, expresó a través de un video Escobar.

Junto a su esposa desde hace 15 años, Diana Nieto y sus hijos en Cali, arribó a las 3:40 pm a brindar su despedida frente a cámaras y después acudir a la IPS para realizar el procedimiento de eutanasia.

“Gracias a todos los colombianos que de una u otra forma nos brindaron el apoyo, esa confianza de seguir adelante con nuestra lucha. Bendiciones y abrazos en general. Los quiero a todos muchísimo. Y no les digo adiós, sino un hasta luego. La vida no es comprada, poco a poco nos va llegando el turno a cada uno. No les digo adiós, sino un hasta luego. Poco a poco nos iremos encontrando donde Dios nos tenga. Abrazos y bendiciones para todos (...) Los quiero y los amo con toda mi alma”, reflexionó Escobar.

