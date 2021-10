Facebook se restablece tras un apagón de impacto global

SAN FRANCISCO, EU.- Facebook y su familia de aplicaciones, que incluyen a Instagram y WhatsApp, se cayeron al mismo tiempo durante horas ayer, dejando fuera del aire una plataforma de comunicación vital utilizada por miles de millones de personas y mostrando cuánto depende el mundo de una empresa que ya está bajo intenso escrutinio.

Las aplicaciones de FB comenzaron a mostrar mensajes de error alrededor de las 11:40 horas de ayer, según informaron usuarios. La interrupción duró más de cinco horas antes de que algunas aplicaciones volvieran a funcionar poco a poco, aunque la compañía advirtió que los servicios tardarían un tiempo en estabilizarse.

Pese a ello, el impacto fue inmediato y global. Facebook se ha construido como una plataforma eje con mensajería, emisión en vivo, realidad virtual y muchos otros servicios digitales. En algunos países, como Birmania e India, Facebook es sinónimo de internet. Más de 3 mil 500 millones de personas en todo el mundo emplean FB, IG, Messenger y WhatsApp para comunicarse con amigos y familiares, distribuir mensajes políticos y hacer crecer sus operaciones de negocios a través de publicidad y promoción.

Las interrupciones tecnológicas no son infrecuentes, pero que tantas aplicaciones de la mayor empresa de redes sociales del mundo se queden sin funcionar al mismo tiempo es algo muy inusual. La última interrupción significativa de Facebook fue en 2019, cuando un error técnico afectó a sus sitios durante 24 horas, en un recordatorio de que incluso las compañías de internet más poderosas pueden ser paralizadas por un percance.

Esta vez, la causa de la interrupción no estaba clara. Dos miembros de su equipo de seguridad, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacerlo públicamente, dijeron que era poco probable que se hubiera producido un ciberataque porque era improbable que un hackeo afectara a tantas aplicaciones a la vez. Los expertos en seguridad dijeron que lo más probable es que el problema se debiera a un error de configuración de los computadores servidores de Facebook, que no permitían a la gente conectarse a sus sitios como Instagram y WhatsApp.