¿Por qué Xóchitl Gálvez dijo que si a los 60 años no tienes un patrimonio es por “güey”? (video)

La mañana de este jueves 11 de abril, la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Galvez Ruíz, continuó con sus actividades de cara a las elecciones del 2 de junio en el Estado de México, demarcación donde además de presentar sus propuestas, declaró que, si a los 60 años de edad no se cuenta con un patrimonio propio, se es “bien güey”.

Desde el municipio de Huixquilucan, la senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN), se reunió con simpatizantes a los que les externó tener mucho gusto por visitarlos. Tras ello, arremetió contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) resaltando que hay dos iniciativas que los legisladores quieren sacar del Congreso porque remarcó “sabe que va a perder”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Quedó bastante mejor’, Xóchitl Gálvez critica a gobernadora de Tlaxcala por cirugía plástica

“Saben perfectamente que los mexicanos no les van a volver a dar la oportunidad, porque les fallaron a los mexicanos. Uno, es que se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años, así de fácil”, dijo.

Al abordar a los miembros del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la presidenciable aseguró que, en caso de seguir siendo parte de la población económicamente activa, los recursos se irán de manera automática a Bienestar, situación que calificó de un saqueo.

¿POR QUÉ MENCIONÓ LO DEL PATRIMONIO?

La presidenciable recordó ante los presentes e integrantes de su equipo que, el pasado 7 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial donde se abordaron diversos temas, entre ellos el de su patrimonio, lo que sirvió para atacar a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, quien mencionó que la casa donde la exalcaldesa de Miguel Hidalgo reside, es ilegal.

“No va a castigar ni los sobres amarillos, ni la Casa Gris, ni las ‘N’ cantidades de Nahle que han venido saliendo; hoy salió una nueva allá en Monterrey, en Garza García, en Nuevo León, en la casa que le encontraron a nombre de la sobrina en Veracruz”.

Dado que sacó a flote dichos patrimonios, recordó que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México en repetidas ocasiones ha mencionado que renta un departamento al sur de la capital, lo que la llevó a señalar que, si no cuenta con un patrimonio propio, “es bien güey”.

“Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez pide a AMLO que deje de ‘meterse’ en la elección