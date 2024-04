‘Gobierno teme a criminales’: mexicano protesta desde Nueva York por secuestro de su padre en Chiapas | VIDEO

DECLARACIÓN PÚBLICA DE MEXICANO QUE SE ANIFESTÓ EN NUEVA YORK

“Mi padre fue secuestrado y la respuesta del gobierno es que la zona en la que fue secuestrado fue tomada por el narco y ellos quieren evitar confrontación y no podían mandar a nadie a buscarlo. Esa fue la respuesta de la estrategia de abrazos, no balazos, implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, condenó.

“Hoy hago el llamado porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir buscando a mi papá. Es el resultado del narco gobierno. Es el resultado de un narco presidente que lo único que ha hecho es defender a los delincuentes y dejar a su suerte a los ciudadanos; y, si el gobierno no hace nada, nosotros si. Yo no voy a olvidar a mi padre, porque si la ciudadanía no tiene paz, el gobierno tampoco”, concluyó el video en el que evidencia su protesta, hecha en uno de los puntos más populares de la Gran Manzana.

Con información de El Universal.