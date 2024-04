¿A favor o en contra? Esta es la opinión de AMLO sobre manifestaciones de músicos en Mazatlán

Sin embargo hizo un llamado a la NO violencia durante las protestas: “ Así está la gente, muy consciente, lo que no está bien es lo de la violencia, eso no. La violencia no, pero que las bandas de Sinaloa o los músicos protesten, están en todo su derecho” , sentenció.

“No somos un destino turístico chafa, no somos un destino de quinta (...) No podemos permitir ni un minuto más, este escándalo de ruido cacofónico que se genera en los vehículos de transporte público (...) ¿Qué es eso? Este es un destino que está creciendo vertiginosamente, miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año y no puede ser que no tengamos un lugar para que estas bandas hagan su trabajo sin molestar”, se le escucha decir.

MEXICANOS DESATAN CRÍTICAS Y RECHAZAN LA GENTRIFICACIÓN

Los mexicanos se han unido alrededor de toda la República ante este tema, pues se ha convertido a un interés nacional, pues las quejas de turistas extranjeros y empresarios son ‘la gota que derramó el vaso’.

Desde hace años, extranjeros han decidido mudarse a México para su beneficio; esto ha traído consecuencias positivas y negativas.

Sin embargo, esto conlleva una ‘Neocolonización’, pues en muchos lugares se ha rechazado la cultura mexicana, y se ha provocado un desplazamiento de connacionales, además de un gran aumento de precio en los bienes y servicios.