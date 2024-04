Jorge Lanata, un popular periodista demanda a Javier Milei después de que el mandatario lo acusara de mentiroso y extorsionador

BUENOS AIRES- Uno de los periodistas argentinos más populares demandó al presidente Javier Milei por el delito de injurias luego de que el mandatario lo acusara de mentiroso y extorsionador por sus críticas a la participación del embajador de Israel en un cónclave del gabinete de ministros.

Jorge Lanata, fundador de un periódico, autor de varios libros y actualmente conductor de uno de los programas radiales de actualidad más escuchados del país, presentó a través de sus abogados una demanda penal por injurias y otra civil por reparación contra Milei este jueves en los tribunales de Buenos Aires, confirmó el propio periodista.

TE PUEDE INTERESAR: Se separan Javier Milei, presidente de Argentina, y la actriz Fátima Flórez

Es el primero que demanda al presidente ultraderechista desde que asumió el 10 de diciembre, aunque no el único al que Milei criticó por sus opiniones.

Lanata, de 63 años, había cuestionado la presencia del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, en una reunión de gabinete de ministros convocada de urgencia por el presidente Milei el domingo luego del ataque de drones y misiles lanzados por Irán contra Israel, país con el cual Argentina estableció una estrecha alianza diplomática tras la llegada de Milei al poder.

“Me parece bien que Milei esté preocupado por el tema Israel, en todo caso es un tema de política exterior. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, esté en una reunión de gabinete en Argentina”, reflexionó Lanata en su programa de radio. “Porque me parece hay formas que mantener. No tiene por qué. Si después se encuentra con el tipo todo bien. Que se encuentre antes, todo bien. Pero que forme parte de una reunión de gabinete en Argentina no estoy tan de acuerdo”.

En respuesta a los dichos de Lanata, Milei publicó un duro mensaje en la red social X, antes Twitter. “Jorgito, no mientas. En la reunión el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC (comité de crisis). Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, en referencia a un soborno.