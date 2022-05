Mayor Iglesia protestante de EU, Convención Bautista del Sur, rinde cuentas tras décadas de abusos

En este sentido, Christa Brown quien fue violada por un pastor bautista cuando era niña , precisa que ese listado existe desde 2007, sim embargo durante todo este tiempo la Iglesia sostuvo que no podía recopilar este tipo de datos, “ que mantener una lista así iba en contra de su religión ”.

Por su parte, si bien el Comité Ejecutivo no agregó nombres a la lista publicada, sus abogados decidieron censurar varios de los nombres e información identificativa de los sobrevivientes y de otras personas no relacionadas con los acusados, indicó el comunicado del jueves pasado.

“ Pese a recopilar esos reportes durante más de 10 años, no hay indicios de que (Oldham y Boto) o alguien más, tomasen medida alguna para garantizar que los sacerdotes acusados no seguían en posiciones de poder en las iglesias de la CBS ”, indica el reporte.

“ Pero no lo hicieron ”, dijo. “ Esperaron a que los medios dejaran de cubrir el tema, hicieron mucho lavado de imagen, dijeron muchas cosas buenas, pero en cuanto a cambio institucional, apenas hubo nada ”, añadió Brown.

Greear, que fue presidente de la Convención Bautista del Sur desde 2018 hasta 2021, siendo ese mismo año en que la gran mayoría de sus miembros votó a favor para establecer un comité con el propósito de evaluar la respuesta del grupo a las acusaciones de abuso sexual contra sus pastores.

“Proteger a los hijos de Dios es la misión de la Iglesia. Debemos enfrentarnos a esto de manera decisiva y definitiva”, aseveró en aquel entonces Greear.

En opinión el religioso, la Convención “no operaba de acuerdo a los principios de la Biblia”, sin embargo eso no es motivo para condenar a la institución entera. “Entonces no habría ningún tipo de responsabilidad”, defiende Greear.

En contraste Christa Brown no está totalmente convencida de que los casos sean diferentes. “Creo que la Convención Bautista del Sur ha hecho las cosas peor que los católicos”, comentó, ya que sus líderes tuvieron la oportunidad de aprender de la experiencia de la Iglesia católica, y “decidieron no hacerlo”.

Por otra parte, en el listado también hay sacerdotes bautistas no afiliados a la CBS.

Siendo así que tanto los sobrevivientes como sus partidarios tenían mucho tiempo reclamando una base de datos de los agresores pública.

En este sentido, en respuesta a esta petición Guidepost recomienda la creación de un “sistema de información sobre delincuentes”.