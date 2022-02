El Vaticano revisa el sacerdocio en medio de una crisis de abusos sexuales

TE PUEDE INTERESAR:

El papa Francisco inauguró el simposio insistiendo en su petición a los sacerdotes a que estén cerca de Dios, sus obispos, otros sacerdotes y “el pueblo de Dios”.

Francisco no hizo referencia a los escándalos de abusos, sin embargo culpó al “clericalismo” de distorsionar el auténtico significado del sacerdocio, que describió como una vocación de servicio, no de poder. “El clericalismo es una distorsión porque no se basa en la cercanía (a otros), sino en la distancia”, afirmó.

Oficialmente, el simposio no trataba sobre el escándalo de abusos sexuales. Sin embargo, en su discurso de apertura de Ouellet preció que el tema era un tema de fondo inevitable en las conversaciones.

