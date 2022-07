Minería submarina, protección a los corales y áreas protegidas, acuerdos en la Conferencia de los Océanos de la ONU

En Tanto que, Francia también se mostró en contra de avanzar contra la minería submarina : “ debemos crear un marco legal que pare la minería en alta mar y no permitir nuevas actividades que pongan en peligro estos ecosistemas ”, explicó Emmanuel Macron, presidente francés.

Si bien, la minería en aguas profundas no tuvo ninguna mención en la declaración de la Conferencia , el tema será central en una próxima cita, en donde algunos país exigen una moratoria para estas explotaciones hasta que haya conocimiento científico suficiente sobre sus impactos .

La Alianza Internacional contra la Acidificación de los Océanos , que es una coalición voluntaria de gobiernos y organizaciones no gubernamentales misma que representan alrededor de 300 millones de personas y más de 360,000 kilómetros de costa , sumó a Estados Unidos como un nuevo miembro.

5.- Apoyos pesca sostenible y regulada

Los apoyos a una pesca sostenible y regulada, así como a los pequeños pescadores, fueron temas centrales en la II Conferencia de los Océanos de la ONU.

Tras no lograr conseguir en junio un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el propósito de prohibir subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada, su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, exhortó a los países a formalizar su ratificación al acuerdo.