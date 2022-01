Nieve deja a miles de personas varadas en Estambul y Atenas

El Centro de Coordinación de Desastres de Estambul, o AKOM, precisó que un sistema de bajas presiones islandés estaba detrás del frente frío y las precipitaciones que afectan a la mayor parte del país.

Por su parte, Suleyman Soylu, ministro turco del Interior, aseguró que las nevadas en Estambul y en los alrededores continuarán hasta el jueves.

Las autoridades decidieron suspender los vuelos en el principal aeropuerto de Estambul. Adil Karaismailoglu, ministro de Transportes, mencionó que pronto se reanudarán los vuelos de forma limitada.

“No se mueve nada. Los quitanieves no pueden llegar siquiera a donde estamos”, confirmó por teléfono a The Associated Press Ahmet Odabasi, de 40 años y una de las miles de personas que decidió pasar la noche varado en una autopista de Estambul. “Llevo atrapado aquí 12 horas. Tengo suerte de tener gasolina, comida y agua”, añadió.

Las autoridades griegas pidieron a la población que limite sus movimientos a los esenciales y que empleen cadenas en los desplazamientos por la ciudad.

Con información de la Agencia The Associated Press.