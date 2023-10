Pánico: ataques de Hamas dejan ‘prisioneros’ en sus casas a miles de israelíes

Cientos de personas han muerto en Israel, según los servicios de emergencia del país, y se cree que decenas de residentes fueron capturados como rehenes.

“He estado en el refugio con mi bebé de una semana durante más de dos horas, mientras mi casa está en llamas”, dijo al Canal 13 una habitante de la comunidad Nirim, cerca de la Franja de Gaza.

Otros residentes han estado haciendo súplicas en redes sociales. “Necesitamos salvar a mis sobrinos que están escondidos. Llamaron para decir que le dispararon a su madre y a su padre y que están muertos en Kfar Aza. No pueden encontrar a la bebé. La policía no responde”.

Una mujer llamada Adele publicó en Facebook: “Nos han dicho que cerremos las puertas y que no salgamos del refugio. Ni siquiera encendemos el aire acondicionado por temor a que indique la presencia de personas en la casa.

“Se me revuelve el estómago. Escucho muchos disparos, a pesar de las gruesas paredes del refugio. Necesito ir al baño, pero no me atrevo. Literalmente, nunca he estado tan asustada”, agregó.

En la comunidad Nir Oz, en el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza, un residente llamado Yoni escribió en Facebook: “Secuestraron a mi suegra; necesito urgentemente ponerme en contacto con el ejército y los medios de comunicación”.

El autor y periodista inglés Gideon Levy, que se encuentra en Tel Aviv, le dijo a la BBC: “Las calles están totalmente vacías. Restaurantes, cafés, todo está cerrado y hay una gran sensación de sorpresa, de shock y de miedo por lo que puede suceder”.

Con información de BBC