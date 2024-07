Claudia Sheinbaum incluye a Saltillo en proyecto de tren de pasajeros México-Nuevo Laredo

En ese sentido, aseguró que está en estudio dónde se ubicarán las estaciones, por lo que aunque el tren pasará por la capital coahuilense, no es aún seguro que cuente con una estación para su abordaje.

La virtual presidenta electa también destacó que la intención no solo es interconectar a la Ciudad de México con Nuevo Laredo sino que al recorrer los distintos tramos sirva para el desarrollo regional.

Sheinbaum Pardo agregó que su intención es tener el análisis del derecho de vía antes de entrar en funciones como presidenta, además de que el tren se construirá con un esquema similar al Tren Maya, es decir, una parte con ingenieros militares y otra con empresas.

No obstante aseguró que si no se llega algún acuerdo para compartir el derecho de vía con las empresas que tienen la concesión, no descarta comprar dicho derecho.

“Lo vamos a hacer. Es una decisión que hemos tomado, hacer el México-Nuevo Laredo y el México-Guadalajara. Y si nos da tiempo de Guadalajara nos continuamos hacia el Pacífico, hacia el norte. Sería de las obras principales.

“El objetivo evidentemente es la conectividad de nuestro país manteniendo los trenes de carga que tienen un potencial enorme y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la inversión privada”, detalló Sheinbaum.