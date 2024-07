Luisa Alcalde y Citlalli Hernández se reúne rumbo a renovación de dirigencia en Morena

Qué gusto conversar con mi compañera y amiga @LuisaAlcalde , con quien he coincidido desde hace años en este proceso de transformación y compartimos el orgullo de formar parte de una generación nacida en morena ( @PartidoMorenaMx ). Como lo he dicho y se lo expresé: para mí el... pic.twitter.com/A4eR9pwpsz

“No participaré porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso” , dijo en la entrevista.

‘NO ME AFERRO AL PODER’

“Qué gusto conversar con mi compañera y amiga Luisa Alcalde, con quien he coincidido desde hace años en este proceso de transformación y compartimos el orgullo de formar parte de una generación nacida en Morena” , escribió Hernández en redes sociales.

“No vamos a abonar a una confrontación, noto que hay quienes se están como frotando las manos de que el cambio de dirigencia de Morena se vuelva una confrontación y yo no voy a confrontar con Luisa, yo no me aferro al poder”, mencionó, además agregó que su decisión busca evitar que haya división interna en sus partidos.

La morenista aseguró que Alcalde genera confianza en buena parte de su militancia, adelantando la inexistencia pública de otra participante en la contienda interna por la dirección del partido; por lo que prevé un proceso de unidad.

“Luisa nos da confianza. Me parece que es un perfil que nos garantiza a muchos que el partido siga bajo la lógica fundacional en la que construimos el partido”; afirmando que durante una reunión con compañeros de la bancada, se comprometió a que si la titular de Segob buscaba la Presidencia de Morena, ella daría paso.

Puntualizó que comparte con Alcalde Luján los cambios que ella crea necesario, luego de ser secretaría general de Morena por cuatro años en la dirigencia de Mario Delgado.