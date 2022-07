El pontífice comentó que no empleó el término durante su visita a Canadá con la intención de expiar el papel de la Iglesia católica en los internados e n declaraciones a reporteros en el viaje de regreso a Roma.

En este sentido, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá decretó en 2015 que el traslado forzoso de niños indígenas desde sus hogares a los internados para su asimilación estableció un “genocidio cultural”.

Los hechos ocurrieron entre finales del siglo XIX y la década de 1970, en donde cerca de 150,000 niños fueron sojuzgados a la política de asimilación forzosa, que pretendió hacerlos totalmente cristianos y canadienses.

Así también, los abusos físicos y sexuales eran frecuentes en las escuelas y los menores eran golpeados debido a que hablaban en sus lenguas nativas.

“Es cierto que no utilicé la palabra porque no me vino a la mente, pero describí el genocidio, ¿no?”, explicó Francisco. “Pedí perdón, perdón por esta obra que es genocida”, añadió.

Así mismo, el papa expresó que ha referido repetidamente el sistema que cortó los lazos familiares y trató de imponer nuevas creencias culturales como “catastrófico” para generaciones de pueblos indígenas.