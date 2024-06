Carl’s Jr., Starbucks, Cinépolis y más... Estas son las ofertas, promociones y productos gratis que habrá por votar el 2 de junio en México

- Un conito gratis presentando tu pulgar marcado. No válido en tiendas dentro de Liverpool, parques de diversiones o museos.

- Una Dona Glaseada Original gratis presentando tu dedo marcado. Además, por la compra de 6 donas, recibirás 6 Glaseadas Originales gratis. Esta promoción no aplica en tiendas dentro de Liverpool o aeropuertos.

11. Cinemex

- Promoción de 3x1 en boletos de cine, válida del domingo 2 de junio al martes 4 de junio.

12. Nube 7

- Una cortesía que incluye pan dulce o una orden de sopecitos de cochinita, con un consumo mínimo de 200 pesos.

13. City Market Café

- Un café gratis en La Comer, City Market y Fresko presentando tu huella marcada.

14. Starbucks

- Un café del día gratis a las primeras 140 personas que se presenten, no válido en Drive Thru o Pick up.

15. Wings

- Un café gratis presentando tu dedo marcado, limitado a existencias en la sucursal.

16. Domino’s

- Unas Papotas gratis mostrando tu dedo entintado en sucursal.

17. Zoológico Guadalajara

- Paquete GuadaZOO por solo $35 pesos para niños y adultos, presentando tu dedo marcado.

18. La Comer, City Market, Fresko y Xpressa Cafe

- Un Café Americano chico gratis, sin necesidad de realizar ninguna compra.

19. Uber

- Descuentos en viajes de ida y vuelta a los centros de votación con el código “MEXICOELIGE”.

20. The Cheesecake Factory

- 10% de descuento en tu cuenta mostrando tu huella.