Saltillo: consternación por feminicidio y filicidio en la colonia La Herradura Ampliación; vecinos exigen justicia

Carmen Martínez opera una tienda de abarrotes en la calle 18 y convivió mucho con las víctimas, pues platica que doña Rosy llevaba a su hija a la escuela y le ayudó con la limpieza de su casa cuando pasó por una operación.

“Ella era una muy buena persona, no tenía problemas con los vecinos. Pero ¿ya qué se puede hacer? Nada. Y en su momento que pidió auxilio, nadie pudo meterse”, señaló la comerciante.

Agregó que don Mario ya había intentado golpear a Doña Rosy una vez, razón por la cual decidió internarlo en el “anexo”. A partir de entonces, Rosy compraba víveres en la tienda de Carmen para llevarle cada domingo a don Mario.

“El día que lo sacó vino a dar aquí. Me decía ‘mire, ya lo traje’ y ‘mire qué limpio’ y ‘mire ya viene bien’, con un gusto. Decía ‘ya se va a portar bien’ pero no, los primeros días vimos que ya andaba para arriba y para abajo en pleno día, pleno solazo. Yo sí le dije a doña Rosy, ‘se me hace que no está muy bien’”, contó Carmen.

Agregó que antes de ser internado, don Mario no fumaba y cuando regresó pedía dos cajetillas de cigarros diario. “Regresó con más vicio”, comentó.