Para varias mujeres ucranianas, pintar las ayuda a sobrellevar la muerte de sus seres queridos

Alimov se unió voluntariamente al ejército en los primeros días de la guerra después de trabajar como especialista en Tecnologías de la Información para una empresa conocida. “ No quiero que vivamos en un país donde no seamos libres ”, dice Farion que le pidió su esposo antes de que él partiera al frente. La pareja llevaba 10 años junta .

Ella usa todavía su anillo de bodas, mientras que el de él cuelga de una cadena en su cuello. “ Todavía no puedo quitarme el anillo ”, explica. “ Me siento mejor así ”.

El esposo de Skalska, Roman Skalskyi, de 26 años, también se unió voluntariamente al ejército. No tenía experiencia en combate. “ Claro que lo apoyé porque él fue a defenderme a mí y a toda su familia ”, dice.

Skalska, de 24 años, describe su obra: “ Un hombre carga a una niña a través de un campo de trigo que ha sido segado. Me imagino que la carga para que no se pinche las piernas ”.

Cuando ella habló con los reporteros de The Associated Press en junio, unas 40 viudas participaban en el proyecto de arte.

Ha pasado más de un año y Kordina dice que todavía no se ha recuperado emocionalmente. “No soy una persona creativa, pero me di cuenta de que necesitaba probar algo”, dice, explicando su decisión de intentar pintar.