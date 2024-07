Sufren pacientes saltillenses desabasto de medicamento oncológico en la Clínica 82 del IMSS

“Fui el 18 de mayo a mi consulta, fui por mi receta y me la surtieron, pero en junio me dijeron que ya no había, porque no había llegado. No es que ya no haya, sino que no había llegado y que no llega porque tienen un problema de abastecimiento en el laboratorio”, explicó la paciente.

Asimismo indicó que para buscar el medicamento en otra clínica debe hacer un procedimiento y esto le afecta por los permisos laborales.

“Es muy complicado porque si yo quiero que me lo den en otro lado, por ejemplo, el 89 donde me daban las quimios tengo que hacer un trámite en la clínica 82 para que me manden con un trámite a la (clínica) 89 y luego esperar un tiempo para que me den el medicamento o sea, es muy complicado y es un medicamento que no puede faltar”, se quejó.

Fuentes internas del IMSS indicaron que en estos casos, el director de la clínica es el responsable de gestionar el medicamento para que pueda otorgarse sin retrasos y no se afecte la salud de los pacientes.