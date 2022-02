Tragedia en Brasil, deslaves causan la muerte de 105 personas

Rubens Bomtempo, alcalde de Petrópolis no precisó una estimación del número de desaparecidos debido a que la operación de recuperación continúa. “ Todavía no conocemos la magnitud de la catástrofe ”, afirmó Bomtempo. “ Ha sido un día duro, un día difícil ”, añadió.

Rosilene Virginia, una residente Petrópolis que apenas logró escapar y ella lo considera un milagro, asegura que un amigo suyo aún no ha sido encontrado. “Es muy triste ver a la gente pedir auxilio y no tener forma de ayudar, no poder hacer nada. Es desesperante, un sentimiento de pérdida enorme”, explicó Virginia, a The Associated Press.