Tras la sentencia sobre la píldora abortiva en Estados Unidos, ¿qué ocurrió, qué está en juego y qué sigue?

Cuando los magistrados revocaron el caso Roe contra Wade en junio, la mayoría conservadora afirmó que era el poder legislativo, y no los tribunales, el que debía tomar las decisiones sobre la política en materia de interrupción voluntaria del embarazo . Pero la cuestión no tardó en regresar a la Corte Suprema , en un caso que puede tener amplias consecuencias incluso en los estados donde el aborto es legal , al igual que para la autoridad reguladora de la FDA sobre otros medicamentos.

Los demandantes alegan que el medicamento no es seguro y que el proceso de aprobación de la agencia fue defectuoso . La FDA ha rechazado de manera categórica esos argumentos y sostiene que el fármaco es muy seguro y eficaz. Ha citado una serie de estudios que demuestran que las complicaciones graves son inusuales y que menos del uno por ciento de las pacientes requieren hospitalización .

Menos de una hora después de que Kacsmaryk emitió su fallo, el juez Thomas Rice del Tribunal del Distrito Este de Washington, nombrado por Obama, impidió que la agencia tomara cualquier medida para limitar la disponibilidad de la mifepristona en esos 17 estados y en el Distrito de Columbia . Aunque su fallo no es aplicable en todo el país, los estados en esa demanda representan la mayoría de los estados donde el aborto sigue siendo legal. Además, los expertos en políticas farmacéuticas mencionaron que la orden tenía implicaciones nacionales de facto porque sería insostenible en materia logística que la FDA aplicara una serie de reglas sobre un medicamento para unos estados y para otros no.

Los expertos en leyes afirman que el conflicto directo entre el caso del estado de Washington y la decisión del 5.° Circuito de bloquear partes específicas de las normas de la FDA para el medicamento abortivo contribuyó a garantizar la intervención de la Corte Suprema.

A medida que los casos en pugna avancen en los tribunales, sus resultados afectarán la resolución definitiva del conflicto de la píldora abortiva. También lo hará el resultado de una nueva demanda presentada el miércoles ante un tribunal federal de Maryland, en la que el fabricante de la versión genérica de la mifepristona le solicita a un tribunal que ordene a la FDA que no retire la mifepristona genérica del mercado de inmediato si otro tribunal se lo ordena. c.2023 The New York Times Company.

Por Abbie VanSickle y Pam Belluck The New York Times.