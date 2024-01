Una supuesta relación amorosa coloca en el punto de mira la fiscal que investiga la supuesta injerencia electoral de Trump en Georgia

En su nota, NBC News resalta que la argumentación de Roman no presenta pruebas, sino que tan solo se remite a “ fuentes conocedoras ” de la situación.

Por otra parte, según el diario The Washington Post, Willis precisó en un discurso en una iglesia afroamericana de Atlanta que no obstante es una servidora pública “imperfecta” no hizo nada malo al contratar a Wade.

“Nombré a tres asesores especiales, algo a lo que tenía derecho. Les pagué a los tres la misma tarifa. Solo atacan a uno”, precisó sin referirse directamente esa supuesta relación sentimental entre ambos.

Actualmente, Trump tiene en Georgia y en Washington DC dos procesos penales abiertos por sus intentos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.

Por último, el expresidente estadounidense, fue imputado en Nueva York por presuntos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un “affaire” en el pasado, con el propósito de comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016; mientras que en Florida está acusado de sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos considerados clasificados que sacó de la Casa Blanca después de perder los comicios presidenciales, en los que ganó Biden.

Con información de la Agencia EFE.