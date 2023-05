Investiga FGR a Tomás Zerón por contratar Pegasus

CDMX.- La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una carpeta de investigación por la adquisición del software de espionaje Pegasus, en la que se involucra a Tomás Zerón, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal.

“La contratación fue hecha por Tomás ‘Z’, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely ‘G’, ex oficial mayor; Vidal ‘D’, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto ‘G’, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia”, precisó la fiscalía.

Esta carpeta fue abierta para indagar sobre la presunta responsabilidad de exfuncionarios públicos en los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

“El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”, indicó la FGR.

La Fiscalía también aclaró que la investigación es independiente de la ya judicializada en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus en la administración pasada y de las que ya se cuenta con vinculaciones a proceso.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para solicitar al Gobierno de Israel su extradición a México para ser juzgado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, mencionó.