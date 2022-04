Investigación del espionaje a Gertz Manero sigue sin aclararse; Telmex no confirma intercepción telefónica

Fue abierta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, para determinar quién o quiénes espiaron a Gertz Manero y grabarlo de manera ilegal.

De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio y publicada por Vanguardia, el fiscal afirmó que la difusión del audio era parte de una verdadera extorsión mediática criminal que buscaba su linchamiento.

Menciona que la difusión del audio neutralizó sus amenazas y presiones sobre la Corte saber quién había espiado al fiscal, más allá del contexto del audio, era y sigue siendo fundamental por tratarse de un asunto de seguridad nacional. Hoy, sin embargo, sabemos que no lo espiaron.

Añade que es lo que admitió Germán Castillo Banuet, fiscal especializado de Control Regional, quien durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dijo que la información solicitada a Telmex sobre la intervención telefónica, no confirmó semejante acción.

Castillo Banuet debe pensar que los mexicanos son idiotas, al dejar entrever que el fiscal general, utilizando un teléfono con el cual puede pedir comida o un taxi, habló con Ramos sobre acciones que lo involucraban en actos delincuenciales, en lugar de recurrir a la red del gobierno federal, que se utiliza para comunicaciones entre funcionarios, o el sistema Cisco de comunicación encriptada, muy socorrido en la Fiscalía.

“Hay un delito entre quién grabó de manera ilegal la llamada del fiscal Gertz y quién comenzó a difundirla”, agregó Castillo Banuet. Su línea de tiempo no se sostiene. Si Telmex no confirmó que había una intercepción telefónica en los teléfonos de Gertz Manero o Ramos, no hay delito que perseguir, por lo menos hasta ahora. Por lo mismo, para efectos de argumentación, no habría delito en difundir ningún audio.

Por lo que si no hubo una intervención externa, como sugirió Telmex, apareció un audio incriminador, la grabación fue realizada de manera interna dentro de la Fiscalía General, y si Castillo Banuet omitió esta parte importante de la investigación, es porque el tamaño del animal que lo hizo es enorme y Gertz Manero no podría con él, o alguien muy cercano a él realizó la grabación y por algún motivo particular la hizo pública.

Concluye Riva mencionando que si bien parece que las intenciones de Gertz Manero siguen siendo personales en el fondo, una buena manera de cambiar esta percepción y mostrar que sí quiere saber quién lo espió y proceder penalmente contra quien resulte responsable, atendiendo el fondo de este presunto crimen y evitar los juegos pirotécnicos que desvían la atención.

