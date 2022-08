La vida salvaje y espeluznante del pionero del antivirus John McAfee, supuestamente muerto, se está volviendo cada vez más misteriosa.

Se informó ampliamente que McAfee se ahorcó dentro de una cárcel española en junio de 2021 mientras esperaba la extradición de Estados Unidos por cargos de evasión de impuestos. Pero, según su exnovia beliceña, Samantha Herrera, todavía está vivo después de fingir su propia muerte y mudarse a Texas.

“No sé si debería decirlo, pero hace dos semanas, después de su muerte, recibí una llamada de Texas. ‘Soy yo, John. Le pagué a la gente para que fingiera que estoy muerto, pero no estoy muerto’”, afirma Herrera en un nuevo documental de Netflix, “Running With The Devil: The Wild World of John McAfee”, que se estrena el miércoles.

Herrera dice que él le dijo: Solo hay tres personas en este mundo que saben que todavía estoy vivo, antes de pedirle que se escape con él.

Según Herrera, ella y McAfee, vivían en San Pedro, Belice, comenzaron a salir cuando ella tenía 18 años y planeaban casarse. McAfee y Herrera huyeron del país en 2012 después de la muerte sospechosa de su vecino de al lado, el hombre de Florida Gregory Faull.

Herrera no solo se lamentó con la persona de interés, sino que también reclutó a un pariente destacado, Telesforo Guerra, para que se convirtiera en su abogado.

“Su versión de la historia es que lo persiguen porque no pagó al gobierno. Querían lastimarlo, deshacerse de él”, dice Herrera en la película, y agrega que McAfee pudo conectar al gobierno de Belice con la corrupción.

“No sé lo que pienso y no creo que ella lo sepa. Ella lo dice, luego mira a la cámara y no puedo determinar si cree que es real o no. Es alguien que estaba muy enfadada con John”, dijo Russell a Esquire.

“Él les prometió una vida juntos y creo que estaban realmente enamorados, a pesar de la gran diferencia de edad, creo que él le ofreció un futuro realmente diferente, luego literalmente la abandonó en la frontera y creo que eso es muy doloroso para ella y es Le tomó años superar eso.

Antes de los informes de suicidio, McAfee había estado tuiteando repetidamente que si lo encontraban muerto en la cárcel, no era por suicidio. En 2019, se hizo un tatuaje en el brazo que decía “$ WHACKD” para respaldar el sentimiento.

