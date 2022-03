Joven denuncia amenazas y agresiones de vecinos; autoridades no hacen nada para ayudarla

“Me sentía completamente sola y aterrada. No tengo dinero. Ni mucho amigos, ni conexiones en el gobierno.Me dedico a cuidar a mi mamá y ayudarla en su trabajo. Si algo me llegaba a pasar o a mi familia. Quien me iba a creer, quien haría justicia?

La situación escaló hasta que un día recibió amenazas de muerte, por lo que decidió llevar un oficio al Municipio para que ellos mediaran en la situación, pues al ser un pueblo que se rige por usos y costumbres, la primera instancia es el Municipio: “No hicieron nada, así fue cómo empece a sentir la ansiedad. Si la autoridad no hizo nada. Nadie me podía ayudar. Mi mamá está delicada de salud, hay ocasiones que tengo que ir de emergencia hacia la clínica. Y me dejan esperando para quitar su carro de la calle ”, expone Diana .

Ante esto, Diana expone que luego de que el hombre intentara quitar las cámaras, al siguiente día llamó al 911, pero nadie acudió... hasta el siguiente día que sospechosamente llegó una patrulla saludando a los vecinos y nisiquiera acudió con ella, lo que la hizo pensar que hasta las autoridades no estaban de su lado.

Luego, Diana relata que la noche del 24 de enero del 2022 sus vecinos la golpearon: “Él me lanzo a su perro, su hermana me golpeó con un palo en la cabeza, me pateó. Estaba sola, gritaba. Tirada en el piso, toda esa familia a mi alrededor. El señor me empezó insultar que “no era nadie”, que “No sabía con quién me metí”, que “no lo iba a contar”, que “no iba a despertar”. Mientras escuchaba, mi pensamiento me decían que era cierto. Ni el municipio y la policía me ayudaron antes. ¿Esta sería la excepción? Para este punto sentía que Dios ya no estaba conmigo”.