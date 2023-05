Jurado declara culpable a Trump de abuso a la escritora E. Jean Carroll

El jurado declaró culpable a Trump de abuso sexual, pero no de violación

La escritora E. Jean Carroll denunció a Donald Trump en 2019 -en medio del movimiento de Me Too- acusándolo de haberla violado en un probador en unos almacenes de lujo en Manhattan en 1996, pero el expresidente siempre negó las acusaciones públicamente.

Un jurado compuesto de seis hombres y tres mujeres dio el veredicto en tiempo récord de menos de tres horas este martes 9 de mayo, en un juicio que en general se destacó por ser rápido.

Según algunos medios estadounidenses, aunque no se dio a conocer la identidad de los miembros del jurado, fueron presuntamente hombres pertenecientes a minorías étnicas y mujeres entre 55 y 65 años.

Previo a darse a conocer el veredicto de esta denuncia, un juez ya había prohibido a Trump publicar en redes sociales información sobre la actriz Stormy Daniels, quién también ha hablado públicamente sobre el magnate, con quien dice haber tenido una relación romántica.

Trump no asistió al juicio ni testificó en el proceso, pues como acusado en un caso civil, no está obligado a comparecer ante el tribunal, y tiene derecho a no testificar en su propia defensa de acuerdo con la ley.