Al acusar al panista de no conducirse de manera institucional y generar confrontación entre las bancadas en San Lázaro, se sumó a las voces de diputados del partido guinda que piden analizar la sustitución de Creel de la mesa directiva.

Por la mañana, Creel expuso que después de dos alternancias federales era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales.

No obstante, adujo que “Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros, incompresiblemente el tribunal constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado. La política es también conciliación de intereses encontrados”.