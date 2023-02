QUERÉTARO, QRO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, recriminó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el llamado Plan B electoral, el cual se aprobó sin consensos por lo que hoy enfrenta un sin número de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el 106 aniversario de la Constitución de 1917, el líder albiazul llamó al primer mandatario a “rectificar”, así como superar diferencias y confrontaciones para coincidir y reconciliar.

“Hoy, después de dos alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiésemos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, y eso nos toca a nosotros, incomprensiblemente el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado”, declaró.

Creel Miranda advirtió que si bien todos tienen el derecho de defender sus creencias, ideologías y posiciones políticas, “el límite es la constitución, los tratados internacionales de los cuales México es parte y el respeto a la vida institucional del país”.

Asimismo, sostuvo que “no hay más moral política que la constitución”.

“Esa es la moral de todos los servidores públicos. Con esto en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones que hubiese habido en el pasado. Ahora son tiempos para coincidir, para reconciliar, después vendrán los tiempos para competir en la arena política y electoral”, aseveró.

FALTA DE CONSENSO ALCANZA OTRAS ÁREAS

El presidente del recinto legislativo de San Lázaro dijo que la falta de diálogo también se extiende a los asuntos fundamentales para el bienestar de la nación.

“Existe desacuerdo sobre el combate a la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la económica, la impunidad y la corrupción. A pesar de que muchos de estos temas están acordados en la constitución, algunos de ellos inclusive desde 1917, el desacuerdo prevalece, no en los fines que persiguen, sino en los medios para darles cumplimiento”, lamentó.

Consideró como “un gran equivoco” pensar que los problemas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen, “o peor, con cambios a la constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma, la realidad automáticamente cambia”.

Creel reconoció que cada administración busca dar solución a los problemas mediante sus propios proyectos de gobierno, pero insistió en que por ello existe la alternancia y para ello sirven las elecciones.

“Pero ese proyecto, invariablemente debe estar contenido dentro de la constitución. El pueblo es, y siempre ha sido, muchos Méxicos, no sólo uno y menos uno homogéneo. El principio democrático es que la mayoría decide, de eso no hay duda. La cuestión es cómo decide: si incluye o no a quienes piensan distinto. Al excluirlos se deja fuera a una parte del pueblo, se mancilla la soberanía.

“El reto de nuestra generación es encontrar a través del diálogo político, la unidad dentro de esta vasta pluralidad y diversidad que es México. No a través de una visión única, eso contradice la esencia de nuestra democracia”, sentenció.