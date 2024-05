La fiscalía concluye sus argumentos: 5 claves del juicio penal a Trump

Por Kate Christobek and Jesse McKinley

La fiscalía del distrito de Manhattan concluyó el lunes la presentación de sus argumentos contra Donald Trump. Esto es lo que hay que saber del día 19 del juicio contra Trump.

Tras 15 días de declaraciones de 20 testigos, la fiscalía del distrito de Manhattan terminó de presentar sus argumentos contra Donald Trump.

El caso fue coronado por tres días de un exhaustivo interrogatorio a su antiguo hombre de confianza, Michael Cohen, quien finalmente cayó del estrado el lunes por la tarde, dejando a los miembros del jurado listos para sopesar la veracidad del testigo estrella de la parte acusadora. . .

La defensa comenzó su intervención con la misión de manchar su credibilidad, pero el segundo testigo que los abogados de Trump llamaron al estrado rápidamente se vio envuelto en una disputa con el juez, Juan Merchan, el cual, como era de esperar, se impuso.

Aunque se espera que la defensa sea breve, Merchan dijo que los alegatos finales no se emitirán sino hasta la próxima semana.

El expresidente está acusado de falsificar 34 registros comerciales relacionados con el rembolso de 130.000 dólares pagados para silenciar una estrella del cine porno, Stormy Daniels, quien afirma que tuvo relaciones sexuales con Trump en Lake Tahoe, Nevada, en 2006. Trump, de 77 años , ha negado los cargos y haber tenido un encuentro con Daniels. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a prisión o libertad condicional.

A continuación, cinco conclusiones del día 19 del juicio a Trump.

'La defensa llama a Robert Costello'. No salió bien.

Después de que Cohen terminara su testimonio, la defensa comenzó su presentación. Después de un breve testimonio de un asistente legal sobre registros telefónicos, la defensa llamó a Robert Costello, un exasesor legal de Cohen, quien dijo que hablóon en 2018 y que Cohen le dijo que Trump “no sabía nada” sobre los pagos a Daniels.

Pero después de varias objeciones de los fiscales, Costello dijo “caray”. Poco después, Merchan mandó a salir al jurado y amonestó a Costello por no mostrar el “decoro apropiado” y por mirarlo de forma despectiva.

La cosa no quedó ahí: Merchan se apresuró a desalojar a los periodistas del juzgado para lidiar con Costello, una medida dramática que no dio buena imagen del testigo.

Los fiscales abordaron una llamada telefónica con una fotografía

La semana pasada, Todd Blanche, el abogado principal de Trump, se enfrentó dramáticamente a Cohen respecto de una llamada telefónica realizada el 24 de octubre de 2016.

Cohen declaró que durante esa llamada al teléfono del guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, habló con Trump sobre el pago a Daniels. La defensa tenía otra teoría: se había quejado con Schiller de las bromas que le gastaba un adolescente.

Después del contrainterrogatorio, los fiscales trataron de presentar una foto que mostraba a Trump con Schiller juntos más o menos al mismo tiempo que la llamada. La foto fue admitida como prueba, aunque la defensa trató de impedirlo.

La importancia de ese argumento sobre el testimonio de Cohen, que afecta su credibilidad general, parece clara para Blanche, quien lo mencionó al menos dos veces el lunes. La foto —y la interpretación del jurado de la misma— podría llegar a ser significativa.

Los abogados de la defensa obtuvieron resultados dispares en su intento de enturbiar las aguas

Blanche parecía estar buscando un momento decisivo.

Trató de plantear dudas sobre otras llamadas telefónicas que Cohen dijo que hizo a Trump alrededor del momento del pago de dinero por el silencio de Daniels. Pero Cohen se mantuvo firme, diciendo: “mi recuerdo es que yo estaba hablando con él sobre Stormy Daniels, porque eso fue lo que él me encargó que resolviera”.

Pero Blanche se anotó un acierto cuando dejó de llamar mentiroso a Cohen para llamarle ladrón. Bajo su interrogatorio, Cohen admitió haber robado 30.000 dólares de la Organización Trump.

Una fiscal, Susan Hoffinger, le dio a Cohen la oportunidad de explicar que su robo había sido una reacción airada a la fuerte reducción que sufrió su recepción, y reconoció que hizo mal. Pero quedó la imagen del hombre que roba a una empresa que antes había elogiado como una “gran familia”.

Cohen se mostró sorprendentemente firme

Cohen, quien fuera el explosivo abogado y hombre de confianza de Trump, nunca perdió los estribos, a pesar de admitir todo tipo de mal comportamiento durante su testimonio. El lunes también admitió tener un interés financiero en el resultado del caso, pues Trump es un tema de su podcast y otras iniciativas. Sin embargo, dijo que una absolución de Trump sería un mejor escenario económico para él.

“Me da más de qué hablar en el futuro”, dijo.

El ritmo del juicio, en apariencia veloz, se ralentizó

El juicio avanzaba a buen ritmo la semana pasada y parecía posible que el jurado deliberara antes del Día de los Caídos. Pero esos planos se desvanecieron el lunes, cuando Merchan anunció que los alegatos finales se retrasarían hasta después del largo fin de semana festivo.

Se espera que la defensa concluya su intervención el martes, salvo alguna sorpresa de última hora, lo que podría significar un descanso muy prolongado para los miembros del jurado.

Se espera que las partes presenten sus alegatos finales el 28 de mayo, después del Día de los Caídos. Es difícil adivinar a quién ayuda este calendario, aunque sin duda da tiempo a ambas partes para afinar sus argumentos finales.

También ofrece a los miembros del jurado una vía libre para deliberar todo el tiempo que sea necesario.

